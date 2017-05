Full list of EMCC 2017 spring graduates

East Mississippi Community College held spring graduation ceremonies on May 5-6 at its Golden Triangle and Scooba campuses.

The ceremonies included about 600 academic and career-technical students who graduated from the Scooba, Golden Triangle, Columbus Air Force Base, Naval Air Station Meridian, Lion Hills, West Point Center and online/eLearning campuses.

Here is a list of graduates provided by EMCC, sorted by county and hometown

Amite County

· Smithsdale: Carlee Doty

Attala County

· Ethel: Hunter Trehern

· Kosciusko: Malik Estes, Samuel Lowe, Sydney Rawson, Makinzee Rone

· McCool: Shawnette Gibbs, Jonathan McGee, Kodi Yocham

· West Attala County: Tyler Giles, Mason Holt

Calhoun County

· Bruce: Kialur Armstrong, Savannah Smith, Ciara Steward, Anna Tedford

· Calhoun City: Kayla Denton, Christopher Easley, Jordan England, Lenon Leachman, Clint Wolfe

Chickasaw County

· New Houlka: Jason Christensen

· Houston: Victoria Wofford

· Okolona: Clyde Williams

Choctaw County

· Ackerman: Khadijah Ashford, Kaytlyn Baxter, Karry Bray, Cody Dempsey, Betty Jo Fox, Clayton Grissom, Emma James, Carmen Jensen, Jessica Kirkwood, Katelynn Lemire, Amber Simpson, Samantha Stevenson

· Mathiston: Dennisia Batts

· Weir: Jaden King

Clarke County

· Enterprise: Kenzie Johnston

· Quitman: Anesha Douglas, Renaldo Hopkins, Anterio McKines

· Shubuta: Cordney Chapman, Lanassia Renesha

Clay County

· Cedar Bluff: Kaliyah Hughes, Emerson Shinn, Rachel Bridges, Jarvis Ford, Kadaijha Johnson, Lavaris Parker

· Pheba: Marlee Conn, Markel Cummings, Jacob Davidson, Brenda Doss, Lucas Foster, Ceolia Marion

· West Point: Odie Bush, Jasmine Chewe, Robert Colbert, T.J. Conner, Chance Craddock, Chad Creely, Jamaal Rashun, Zachary Edwards, Bianca Forest, Robert Green, Nicholas Hampton, Shantea Holder, Jabin Jack, Jazmyne Johnson, Alexander Jones, Floyd Kelly, Christopher Lairy, Kara Lee, Helen Livingston, Kaliyah Loggan, Joel McClain, Lila Miller, Mary Miller, Arlene Patrick, Kale Pennington, Timothy Pennington, Lexus Price, Anna Seawright, Bobbi Smith, Kaitlyn Taylor, Dason Thomas, Indigo Tillman, Paxton Trull, Chyffon Williams

DeSoto County

· Hernando: Garrett Ainsworth

· Horn Lake: David Logan

Forrest County

· Hattiesburg: Alexander Knight

Grenada County

· Gore Springs: Bryson Rodgers

Harrison County

· Biloxi: Danielle Darmohray, Wesley Leamon

· Gulf Port: Shawn Gilliland

· Pass Christian: Jasmine Dorr

Hinds County

· Edwards: David McFarland

· Jackson: Dylan Crawford, Anissia May, Eszmone Patrick

Humphreys County

· Belzoni: Phillip Walker

Jackson County

· Pascagoula: Corley Reynolds

Jasper County

· Heidelberg: Korbin Sullivan

· Stringer: Ashton White

· Vossburg: Tajarian Arrington

Jones County

· Ellisville: Ashton Miller

· Laurel: Jordan Barrett

· Soso: Megan Coston

Kemper County

· DeKalb: Miresha Bourrage, John Bowen, Laquandra Carpenter, John McFarland, Adriane Peters, Benjamin Vandevender, Jacqueline Barlow, Jake Bohannon, Dereck Calvert, Anthony Cawthorn, Chelsea Griffin, Abby Hedgpeth, Tavorise Hudson, Michael Hull, Recious Miller, Dionte Naylor, Kiara Rush

· Porterville: Sherry Arrington, Anastasia Bryant, Tarica Clark, Kenya Hopson, Mondaisha Jackson, Courtney Naylor, Shanteka Needom

· Preston: Alyssa Harmon, Meagan Higginbotham, James Luke, Rashard Shields, Bradley Stapleton

· Scooba: Keri Bryan, Cordarius Cross, Adrian Glaspie, Joseph Hailey, Jordan Jones, Kaylyn Jones, Dora Moore, Tacha Piper, William Sheppard, John Thomas, Andreco Wooten

Lafayette County

· Oxford: Toby Menotti, Kristen Nail

Lauderdale County

· Collinsville: Colby Ethridge, Austin Hartman, Taylor Hasson, Mallory Vance, Jacob Wiebe, John Wiebe

· Daleville: Alexandria Fulton, William Higgason

· Lauderdale: Tijesceka Breshers, Caprishana McCurty, Stephen Windish

· Marion: Deasia Ott

· Meridian: Twana Bland, Johnny Blanks, Robert Boman, Allison Boyd, De’jah Brown, Deundre Cole, Gabrielle Cole, Jacoby Cole, Robin Cullum, Joshua Davis, Noah Dooley, Alex Eubanks, Troy Field, Tyler Harrell, Caleb McGrew, James Miles, Brianna Pinion, Keyairra Sims, Matthew Stokley, Brittany Turner, Antoine Watts Jr.

· Toombsuba: Emily Hopkins

Leake County

· Carthage: Marquise Griffin, Taylor Watkins

· Lena: Bayly Moss

· Walnut Grove: Andrew May

Lee County

· Belden: Consquilla Morris, Gregory Lee, Quanesia Tredelle

· Mooreville: Henry Hutson, Michael Morris

· Saltillo: Clayton Fulgham

· Tupelo: Christopher Giles, Rachel Rooney

Leflore County

· Greenwood: Brantley O’Dell

Lowndes County

· Artesia: Kalan Harris

· Caledonia: Francisco Aguirre, Tyler Brown, Trevor Cole, Tyler Cooper, Ashley Dennison, Tyler Gullette, Haley Harbin, Austin Hollis, Kyndal James, Jamie Mott, William Seabrooks, Tyler Sheppeard, Lorrin Sparks, Maegen Stewart, Ashley Weaver, Sawyer Woods

· Columbus: Christopher Adair, Ke’shawn Adams, Andrew Akeredoulu, Lance Atkins, Bryce Baudoin, Jamie Beams, Andrea Bishop, Kyle Bluitt, Essie Brandy, Emily Brewer, Hunter Brown, Larry Brownlee, Jeremiah Caine, Bradley Clark, Christopher Clark, Jermaine Clark, Ned Coleman, Taylor Corder, Johnathan Critcher, Kimberly Crowder, Daniel Cunningham, Shakylan Cunningham, Cassie Daniel, Delanna Daniels, Blake Davis, Jessica Denton, Jalyn Douglas, Justin Dove, Brooke Duett, Brianna Edinburgh, Alexius Ellis, Isaah Farris, Christian Farmer, Monica Flowers, Dallas Fulton, Tiffani Garrett, Charline Grace, Willie Guyton, Jonathan Gwathney, Garther Halbert, Courtney Hall, Madalyn Halverson, William Harmon, Gabrielle Harris, Daniel Hayward, Shaquandra Heller, Brandon Henry, Joshua Hibbler, KaAdrian Hill, Angie Hodges, Blade Hodges, Quanick Hodges, Catherine House, Benjamin Howse, Keri Hutcherson, Larry Hyde, Laquandria Ivy, Paige Jarrell, Matthew Jennings, Lovebiah Johnson, Brian Joiner, Alexa Junkin, Corey Kilgore, James Killebrew, Lindsey Killebrew, Zachary Koerner, Nicole Kreitel, Lisa Lee, Rina Leigh, Jessica Lewis, Mark Livingston, Peyton Loper, Aysha Marchbanks, Sarah Marlin, Jarrett Mason, Tyronda McCollum, Harrison McBride, Chad McPherson, Andrea Mickens, Caryn Morrison, Kimberly Morrow, Kathleen Mostella, Brandon Newman, Jeremy Newton, Timothy Nickoles, Ana Parker, Tiffany Pevey, Devonte Prowell, William Reeves, Chelsie Rice, Sierra Roberts, Natalie Runyon, Tommy Rupert, Benjamin Ryals, Sara Sadler, Jessica Sanders, Desiree Savage, Brian Schmidt, Jeremy Seagraves, Christine Shelton, Mary Sledge, Hal Smith, Kayla Smith, Virginia Stapp, Michael Tate, Rodney Tate, Tambria Tate, William Tate, Orlando Taylor, Tranecia Topps, Abreiah Treadwell, Madison Turner, Andrew Vasser, Bethany Vaughan, Sierra Wallace, Kayla Werner, Taylor White, Ashley Williams, Michaela Williams, Kaydi Woolbright, Jacob Wyatt, Tyler Wyckoff, Avery Young, Caleb Youngblood

· Crawford: Denzel Hendrix, Tyshon Rogers, Joseph Stoll, Latia Weatherspoon, Jevontrae Williams

· Steens: Taylor Browning, Moesha Clayborn, Bryan Fuller, Kayla Joseph, Jacob Lowery, Tyler Treece, Sandee Williams, William Younger

Madison County

· Canton: Christopher Brown

· Flora: Zachary Seale

· Madison: Mary Haynie, Austin William, Austin Lowther, Abigail Nicholson, Sydney Olander

· Ridgeland: Edward Bush

Marion County

· Sandy Hook: Larry Alexander

Monroe County

· Aberdeen: Cora Forrester, Zachary Hawkins, Timothy Jones, Bria McMillian

· Amory: Whitney Baker, Dylan Minor

· Greenwood Springs: Nicholas Waldrop

· Hamilton: Brandon Brown, Aubrey Gilliland, Ronald Godney, Lori Hutchinson, Camryn Savage

· Prairie: Essence Carter, Javen Dismuke, Jamoni Pulley

Montgomery County

· Kilmichael: Hannah Palmertree

· Silver Spring: Kamonte Carter

· Stewart: Jacob Klemme

· Winona: Lexie Flowers

Neshoba County

· Philadelphia: Katlyn Baysinger, Alicia Dempsey, Natalie Goodin, August Gurry, Kayleigh Hancock, William Kennedy, Shandrea Moore, Baileigh Payne, Brittany Watkins, Lacey Yates

· Union: Hunter O’Malley

Newton County

· Decatur: Jeremy Mayes

· Hickory: Gabriel Faulkner

· Newton: Robert Walker

· Union: Averi Pender

Noxubee County

· Brooksville: Cody Coleman, Ronnie Gray, Ashley Henley, Shetika Jenkins, John Randazzo, Katie Sims, Callop Whitten

· Macon: Lavincente Ashford, Ashley Brewer, Alexis Carter, Trinity Conner, Rebecca Gilliam, Ryshawn Hammock, Adam Home, Zachery Kauffman, Tyler Miller, Tony Neal, Morgan Nicholas, Ashley Prude, Edrieon Rice, Shakeeria White, Tylissia Williams

· Shuqualak: Curtis Gulley, Mercades Hill, Haden Patterson, Bryce Turner

Oktibbeha County

· Starkville: Kennedi Akins, Brenda Anderson, William Arick, Ada Bash, Shuntell Beckley, Sedrick Bedford, Leah Bentley, Austin Braswell, Robert Brown, Taylor Campbell, Tyler Capps, Tyria Coleman, Shaniqua Dancer, Kathryn Decou, Lemichael Dotson, TiKeya Drake, Marissa Dunlap, Billy Edmonds, Rodney Edwards, Keela Enis, Presley Flowers, Charles Forrest, Jinny Gant, Adrian Garner, Lindsey Gillespie, William Golden, Jeremy Grubbs, Tangela Gunn, Weston Havard, Kendall Hightower, Kimberly Hill, Jacquez Horsley, David Houston, Neiko Howell, Jeanetta Hunter, Michael Jack, Landon James, Leedward Jefferson, Ryan Jeffries, Mallory Keasler, Nicole Kifer, Terencio Lawrence, Brenda Lobato Ford, Karlee Lomen, Kyle Lomen, Lenora Lucious, Rokia Madison, Jonathan Martin, Adriane Mays-Hoskins, Margaret McNair, Kiondra McNeal, Hayden Moore, Charity Morris, San-Antonio Mosley, Samuel Murphy, Monique Murry, Shuntivia Neely, Andrew Parker, India Parks, Amber Peeples, Madison Pouliot, Sebastian Rigdon, John Rogers, Thomas Rogers, Sydney Savage, Landon Scrivner, Landon Scrivner, Jana Selby, Dayton Shotts, Joshua Skinner, Brian Smith, Cody Smith, Scott Stewart, Elizabeth Stiles, Mandi Tallent, Judge Tate, Isaiah Thompson, Josh Traxler, Tyler Turner, Shelby Tyler, Marco Viera, Matthew Walsh, James White, Carlos Wilburn, Austin Wileman, Kayla Williamson, Britney Wilson, Michael Windhorn

· Sturgis: Charles Makamson, Jamie Mask, Stanton McMinn

Panola

· Batesville: Ryan Lee, Logan Potts

· Courtland: Javarius Taylor

Pearl River

· Carriere: Austin Stockstill

Rankin County

· Brandon: Jay Jones, Briana Lane, Sarah Maier, Austin Merrill, Shelby Standard

· Florence: Nicholas Bridges, MacKenzie Harris

· Pelahatchie: Thomas Gibney

Scott County

· Forest: Gabriel Evans, Kimmaira Jackson, Kearies Mays

· Morton: Derrick Teshun

Sharkey County

· Rolling Fork: Madyson Clark

Smith County

· Taylorsville: Kaden James

Sunflower County

· Shaw: A.J. Pennington

Tallahatchie County

· Charleston: Allen Spurlock

Union County

· New Albany: Breanna Jackson

Warren County

· Vicksburg: Jessica Hurley, Charles Lungrin, Michael Mason, Marcus Ragan, Taylor Stevens, Carley White, De’edrick Wilson

Wayne County

· Waynesboro: Jade Albritton, Kelentra Gandy

Webster County

· Eupora: Brett Chapman, Jerry Fountain, Makenna Gammel, Casey Patridge, Colton Ray, Daniel Waller

· Maben: Haley Britt, Thomas Christopher, Ashley Crunk, Bryson Gunn, Kylee McMinn, Quantesha Patterson, Jessie Shurlds, Courtney Stallings, Bo Thomasson, Ashley Ware

· Mantee: Andrea Deans, Dillan Silver, Michael Sullivan, Geneva White

· Mathiston: Madison Brooks, Thomas Brooks, Dalton Parnell, Heather Parnell, James Scales, Robert Scales, Hayden Steadman, Carolyn Wilkinson

· Walthall: Lawson Stewart

Winston County

· Louisville: Devin Anderson, William Ball, Ashley Chandler, Landon Christopher, Savannah Cole, Ashley Dempsey, Diamond Goss, Flesha Harrington, Alexis Harris, Robert Hartness, Tykeyvious Houston, Devaine McQueen, William Miller, Cody Reed, Ashley Shepheard, Linda Warren, Derrick Wooten

· Noxapater: Keoshow Lynch, Treasure Lynch

Yazoo County

· Benton: Mary Jones, Marquesha Young

Out-of-State

Timothy Bonner, Demopolis, Ala.

Kaitlyn Brannon, Hanceville, Ala.

Christian Britt, Pickensville, Ala.

Kamonte Carter, Silver Spring, Md.

Zachary Channell, Hueyton, Ala.

Samuel Davis, Owens Cross Road, Ala.

Rogelio Duarte, Memphis, Tenn.

Michael Farnell, Daphne, Ala.

Madison Jacques, Duson, La.

Terriya King, Birmingham, Ala.

Charles Langley, Camp Hill, Ala.

Joshua Lewis, Aliceville, Ala.

Willie Poe, Emelle, Ala.

Jordan Self, Lanett, Ala.

John Stewart, Marion, Ala.

Karilyn White, Helena, Ala.

Tierra Williams, Livingston, Ala.

Donald Winsett, York, Ala.

PHOTO CUTLINES

EMCC Graduates 1

Starkville resident Jacquez Horsley, second from left, with members of his family following the graduation commencement ceremony Saturday at East Mississippi Community College’s Scooba campus. More than 600 EMCC students graduated during ceremonies at the Golden Triangle and Scooba campuses.

EMCC Graduates 2

Starkville resident Kendall Hightower, at center, with her family following the graduation commencement ceremony Saturday at East Mississippi Community College’s Scooba campus. More than 600 EMCC students graduated during ceremonies at the Golden Triangle and Scooba campuses.